Çevre Haftası etkinliği bugün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1-7 Haziran tarihlerinin Türkiye Çevre Haftası olarak belirlendiğini hatırlatan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın bu kapsamda düzenledikleri etkinliklerin ilkinin bugün yapılacağını duyurdu.

Çorum Belediyesi olarak “Sıfır Atık” temasıyla düzenledikleri kutlama programının bugün 14.00-18.00 saatlerinde Kadeş Barış Meydanı’nda yapılacağını, ikinci etkinliğin ise 6 Haziran 2022 Pazartesi günü 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde gerçekleşeceğini dile getiren Başkan Aşgın etkinliğe tüm Çorumluları davet etti.

Başkan Aşgın etkinliklerde ‘Atıktan Sanata’ sergisi, Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin defile gösterisi, Hafif Müzik Orkestrası’nın “Sıfır Atık” konseri, atık pil toplama kampanyası ödül töreni, bitkisel atık yağlardan doğal sabun yapımı workshop uygulaması, Çorum Belediyesi Tiyatro Kulübü’nün ‘Teneke Adamın Maceraları 2’ isimli tiyatro oyunu, çocuklar için ‘Doğanın Rengi’ isimli el boyama duvarı etkinliği ve çocuklar için workshop etkinliklerinin yer alacağını, ayrıca yanlarında plastik, cam, metal, elektronik atık, atık pil veya 1 litre bitkisel atık yağ getirmeleri halinde çiçek dikim seti, bez çanta ile tohum kalem hediye edeceklerini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

