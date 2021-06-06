Çevre Günü’nde fidan dağıttılar

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı’nca hayata geçirilen “Cemre Projesi” kapsamında Kadeş Barış Meydanı'nda açılan stantta vatandaşların atık malzemelerden elde ettikleri geri dönüşümlü ürünler sergilendi. Programda vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Etkinliğe Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, partililer ile vatandaşlar katıldı.



GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEN ÜRÜNLER SERGİLENDİ

Katılımcılara fidan hediye edilen etkinlikte konuşan Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur, “Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak” projesiyle çocuklara ve gençlere plastik atıkların geri dönüştürülerek çevre farkındalığının bir nebze de olsa artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Dünya Çevre Günü’nün bu yıl ki temasının ekolojik restorasyon olduğunu hatırlatan Başkan Aşgın, insanların çevreyi kirlettiğini dile getirdi. Restorasyon çalışmalarının yapılması gerektiğinin altını çizen Aşgın, “Havayı, suyu, çevreyi biz kirlettik. Bunu tekrar düzeltmek de bize insanoğluna düşüyor. Bu anlamda kıymetli çalışmalar yapılması gerekiyor. Türkiye’deki bu kıymetli çalışmaların başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görüyoruz. Sıfır Atık Projesi’nin başındaki Emine Erdoğan’ı görüyoruz. Sıfır Atık

Projesi’ne belediye olarak sonsuz destek veriyoruz” diye konuştu.



“EMANETE SAHİP ÇIKACAĞIZ, EKOLOJİK RESTAROSYONU GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Belediyenin çevreyle ilgili yaptığı projeleri anlatan Aşgın, şöyle devam etti: “Katı Atık Bertaraf Tesisimizle nitelikli çöpleri tekrar ekonomiye kazandırıyoruz. On binlerce ton kağıt, tahta ve camı ekonomiye tekrar kazandırıyoruz. ÇORBİS projemiz de çevre duyarlılığı bakımından önemli. Bisiklet egzozsuz ulaşımı sağlayan çok kıymetli bir araç. Hemşehrilerimizin evlerinde yaptığı tadilatlar sonrası belediyemiz gidiyor evlerinden o atıkları alıyor. Çevreyi kirletmeden İnşaat Atıkları Bertaraf Tesisimizde bertaraf ediyoruz.”

Aşgın, “Biz çevreyi büyüklerimizden atalarımızdan miras değil, çocuklarımıza emanet olarak görüyoruz. Ve o emanete sahip çıkacağız, inşallah ekolojik restorasyonu gerçekleştireceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Çevre Günü dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenen ortak basın açıklaması Çorum’da da okundu.

Program sonunda katılımcılara fidan dağıtıldı.

(Nurdan AKBAŞ)

