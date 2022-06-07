Çevre Günü’nde Çorum Barajı’nda temizlik yaptılar

Türkiye Çevre Haftası çalışmalarına destek vermek ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü çöplerden arındırılmış tertemiz bir doğayla karşılamak amacıyla düzenlenen etkinlik, yüzlerce sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Türkiye genelinde aynı anda gerçekleştirildi.

On binlerce çevre dostunun katılımıyla saat 14.00’te başlayan etkinlik boyunca başta pet şişe, poşet, izmarit ve straforlar olmak doğada dönüşmesi zor olan atıklar ve kirleticiler toplanarak çevreye yönelik toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

“DOĞAYLA BİRLİKTE KENDİMİZİ KİRLETİYOR, KENDİMİZİ TEMİZLİYORUZ”

Çorum Barajı çevresinde yapılan etkinlikle çevrenin kirleticilerden arındırmaya dikkat çekmeye çalıştıklarını belirten gönüllüler, “Arındırmaya çalışıyoruz, çünkü doğada kendiliğinden oluşmayan basit bir çöpün dahi doğaya büyük yük olduğunun farkındayız. Doğada kendiliğinden oluşan atıklar organik şekilde zaten dönüşmektedir. Sözgelimi ağaçların dökülen yapraklarını ve dallarını, yeryüzünün gizli kahramanları mantarlar bertaraf ederek toprağa faydalı hale dönüştürmektedir. Önemli olan, doğanın dönüştüremeyeceği veya dönüştürürken çok zorlanacağı sanayi üretimi çöpleri, atıkları, kimyasalları doğaya atmamaktır. Artık herkes biliyor ki; bir plastik poşetin doğadaki tam ayrışması bin yılı bulabilmektedir. Ama poşet, pet şişe, izmarit, strafor gibi sanayi üretimi milyonlarca, milyarlarca atık doğaya yine de atılıyor. Esasında doğayla birlikte kendimizi de kirletmiş oluyoruz. Farkında olmalıyız; doğayı kirletirsek kendimizi kirletiyor, doğayı temiz tutarsak veya temizlersek kendimizi temizliyoruz” şeklinde açıklama yaptılar.

Doğayı kirleticilerden arındırma etkinliği kapsamında toplanan atıklar poşetler halinde çöp konteynırlarına bırakıldı.

(Haber Merkezi)

