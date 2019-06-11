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Çevre Günü kutlanacak

Dünya Çevre Günü bugün ilimizde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Çevre Günü kutlanacak

Dünya Çevre Günü bugün ilimizde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

11 Haziran 2019 Salı 00:29
Çevre Günü kutlanacak

Her yıl 5 Haziran tarihinde kutlanan ancak bu yıl ülkemizde bu tarihin Ramazan Bayramı tatiline gelmesi nedeniyle kutlamalar bugün gerçekleştirilecek.

Dünya Çevre Günü kapsamında bugün saat 09.30’da Atatürk Anıtı’nda çelenk sunulacak. Daha sonra ise Kent Meydanı’na kadar Çevre Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Çevre Günü etkinlikleri ise Kent Meydanı’nda yapılacak. Protokol konuşmalarının yer alacağı kutlamada halkoyunları ekibinin gösterisi, geri dönüşüm defilesi, çevre ile ilgili sunumlar ve stantlar açılması, broşür, kalem ve boyama kitabı dağıtımı gerçekleştirilecek.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Suat Atmaca tüm gün sürecek etkinliklere tüm Çorumluları davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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