“Çevre Günü” kutlaması

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Zafer Bektaş ile beraberindeki heyet Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü çalışmaları ve Dünya Çevre Günü etkinlikleri hakkında bilgi alan Vali Çiftçi çevrenin önemine değinerek kurum çalışanlarının gününü kutladı.

(Uğur GÖRKEM)

