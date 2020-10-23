Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kuruldu

Çevre, doğa ve hayvanları koruma kapsamında eğitimlerini tamamlamış 1 amir ve 2 personelle hizmet vermeye başlayan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’nin faaliyetlerine ilişkin olarak Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı zarar verecek şekilde işlenecek suçların önlenmesi; hayvanlara karşı kasıtlı olarak kötü davranma, acımasız ve zalimce işlem yapma, dövme, eziyet etme, aç ve susuz bırakma, aşırı soğuğa veya sıcağa maruz bırakma, fiziksel ve psikolojik acı çektirme, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlama vb. olayların önlenmesi,

Görev alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan intikal eden talep, ihbar ve şikâyetlerin değerlendirilmesi; görevi kapsamında çevre ve doğaya olumsuz etkileri olan her türlü faaliyet ile ilgili yetkileri dahilindeki işlemleri yapma ve yetkili birimlere bilgi verme;

Alınan bu önlemlere rağmen çevre, doğa ve hayvanlara yönelik suç işlenmesi halinde gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasının sağlanması amacıyla özel eğitim almış personellerden oluşan motorize ekip olarak görev ve hizmetler 20/10/2020 tarihi itibari ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği tarafından yürütülecektir” denildi.

(Haber Merkezi)