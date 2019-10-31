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Çevre Birliği bütçesine onay

Çorum Belediyeler Çevre Birliği’nin 2020 yılı bütçesi onaylandı.

Çevre Birliği bütçesine onay

Çorum Belediyeler Çevre Birliği’nin 2020 yılı bütçesi onaylandı.

31 Ekim 2019 Perşembe 21:30
Çevre Birliği bütçesine onay

Çorum Belediyeler Çevre Birliği 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 11. maddesi ve Çorum Belediyeler Çevre Birliği Tüzüğünün 11. maddesi uyarınca Ekim ayı olağan toplantısını önceki gün gerçekleştirdi.

ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yönetimindeki toplantıya birlik üyesi başkanlar ve üyeler katıldı. Buna göre toplantıda Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği, hazırladığı “2020 yılı performans bütçesi” ile ilgili yazısı okunarak kabul edildi. Toplantıda daha sonra ise Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği, “2020 yılı bütçesi” ile ilgili yazısı okunarak karara bağlandı.

Çorum Belediyeler Çevre Birliği Başkanı Aşgın, birliğin Ekim ayı olağan toplantısını yaptıklarını belirterek 2020 yılı bütçe ve performans programlarının onaylandığını ve aldıkları kararların hayırlı olmasını diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

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