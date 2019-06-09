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Çevre Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı yapıldı

Çorum Belediyeler Çevre Birliği meclis toplantısı yapıldı.

Çevre Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı yapıldı

Çorum Belediyeler Çevre Birliği meclis toplantısı yapıldı.

09 Haziran 2019 Pazar 19:45
Çevre Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı yapıldı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda gündemdeki konular görüşülerek, karara bağlandı.

Birlik meclis üyeleri Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği, “2018 Bütçe Yılı Birlik Kesin Hesabının” 28.05.2019 tarih ve 80 sayılı yazını görüşerek, müzakeresini yaptı.

Çorum Belediyesi ve Birlik Başkanı Aşkın, “Aldığımız kararlar şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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