Çevre Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı yapıldı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başkanlığında gerçekleşen Çevre Belediyeler Birliği meclis toplantısında başkanlık divanı, encümen üyeleri, katip üyelikler, plan ve bütçe komisyonlarına seçimler yapıldı.

Yapılan seçimlerde Başkanlık Divanı ve Kâtip Üyeliğe 1. Başkan Vekili Halil İbrahim Şaltu, 2. Başkan Vekili Muzaffer Yıldırım, 1. Kâtip Üye Osman Fatih Gümüş, 2. Kâtip Üye Bilal Armutlu seçildi. Encümen üyeliklerine Meryem Demir, İsmail Bölükbaş, Recep Çıplak, Mustafa Tuzcu ve Muhammet Murat Kılıçlı seçildi.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 22. Maddesi ve Çorum Belediyeler Çevre Birliği Tüzüğünün 26. Maddesi gereği toplantının son bölümünde 2020 yılı birlik faaliyet raporu okunarak oylandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni dönemin Çorum için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tarife cetvelinde indirim yapıldı

Meclis gündeminde Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’ne gelen ve kabul edilen atık bertaraf ücretleri de görüşüldü. Daha önce ton başına 19 TL olarak belirlenen ücret, oylamaya sunularak %37 oranında indirimle 12 TL’ye düşürülmesi oybirliğiyle kabul edildi.