Çevre Belediyeler Birliği için ihale
Çorum Belediyesi, Çevre Belediyeler Birliği’ne yakıt alımı için ihale düzenledi.
Güncel 21.06.2020, 19:24
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Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda Çevre Belediyeler Birliği’nin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 65 bin litre motorin alımı için ihale düzenlendi.
İhale Odası’ndaki ihaleye üç firma katıldı. Deniz Petrol Ürünleri; Kılız Petrol ve İnal Petrol firmalarının katıldığı ihalede yaklaşık maliyet ise 293 bin 601 TL olarak açıklandı. İhalede firmaların belgelerinin incelenmesinden sonra tekliflere geçildi. Buna göre İnal Petrol 278 bin 850 TL, Kılıç Petrol 284 bin 50 TL ve Deniz Petrol ise 295 bin 802 TL teklif sundu.
Komisyon Başkanı Sayın firmaların belgelerinin incelenmesinden sonra sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.
(Haber Merkezi)
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