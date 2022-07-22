Çevre Bakanı Kurum’dan ilçeler için destek istendi

MHP İl Başkanı Karapıçak beraberinde Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı ve İskilip Belediye Başkanvekili Murat Kiraz ile birlikte Ankara’da ilk ziyaretlerini Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’a yaptı. MHP heyeti Durmaz’a belediyelerin çalışmaları hakkında bilgiler vererek görüş alışverişinde bulundu.

Karapıçak ve beraberindeki heyet daha sonra MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretler hakkında bilgi veren MHP İl Başkanı Karapıçak, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'u beraberimde bulunan Belediye Başkanlarımız ile İlçelerimize yapılması gereken çalışmalar için istişarelerde bulunduk. Sayın Bakanımıza destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanlarının Bakan Murat Kurum’a ilçeleri ile ilgili sunum yaptıklarını belirten Karapıçak, “Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz Başkanımızın koordineleriyle Adana Milletvekilimiz Ayşe Sibel Ersoy, Osmancık Belediye Başkanımız Ahmet Gelgör, Boğazkale Belediye Başkanımız Mesut Ocaklı ve İskilip Belediye Başkanvekilimiz Murat Kiraz ile birlikte Sayın Bakanımıza ziyaret gerçekleştirerek, belediyelerimizin gerçekleştirecekleri projeler ve yapmış oldukları çalışmalar hakkında Belediye Başkanlarımız tarafından Sayın Bakanımıza sunumlar gerçekleştirdik ve aynı zamanda yeni yatırımlar içinde destek istedik” diye konuştu.

MHP’li Belediye Başkanları tarafından ilçelerinin talep ve isteklerinin Bakan Kurum’a iletildiğini belirten Karapıçak, “Belediye Başkanlarımızın taleplerine samimi yaklaşımlarından, desteklerinden ve bizlere gösterdikleri alakalardan dolayı Bakanımıza, bizlere bu imkanı sağlayan Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz Başkanımıza ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Adana Milletvekilimiz Ayşe Sibel Ersoy'a çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

MHP Çorum heyeti ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Müşaviri hemşehrimiz Zeki Gül’ü de ziyaret etti.



(Volkan SINAYUÇ)

