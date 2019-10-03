Cevizli Köyü’ne istinat duvarı yapılacak

Köy içerisinde yapılan incelemede aynı yol güzergahında ve başka bir kısımda istinat duvarı ihtiyacı olduğunun tespit edildiğini belirten Yücel, “Sonuç olarak, Ortaköy İlçesi Cevizli Köyü’nün, köy içerisinden Kavakalan Köyü’ne geçen yolun, alt kısmına ortalama 5 metre yüksekliğinde, mezarlık yolu için 50 metre, diğer köy içine ait kısım için ise 30 metre istinat duvarına ihtiyaç olduğu yapılan çalışma neticesinde tespit edilmiş olup, belirtilen yerlere istinat duvarının yapılmasının uygun olduğuna Komisyonumuzca karar verilmiştir” dedi.
(Erkan BAYATLI)