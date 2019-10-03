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Cevizli Köyü’ne istinat duvarı yapılacak

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Mehmet Yücel, Ortaköy’ün Cevizli Köyü’nde yolun alt tarafında yol kenarlarında bulunan istinat duvarlarının, zamanla yıkılma durumuna geldiği, can ve mal güvenliği için tehlike oluşturduğu için bu istinat duvarlarının incelenip tekrar yeniden yapılabilmesi ile ilgili olarak araştırma yaptıklarını belirterek yapılan incelemede Cevizli Köyü içerisinden Kavakalan Köyü’ne devam eden ve Cevizli Köyü tarafından mezarlık yolu olarak da kullanılan yolun alt tarafında, geçmiş yıllarda köy halkı tarafından yapılan duvarın, bazı kısımlarının yıkıldığı, bazı kısımlarının ise yıkılma aşamasında olduğu, buna bağlı olarak yol platformunda daralma olduğunun görüldüğünü ifade etti.

Cevizli Köyü’ne istinat duvarı yapılacak

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Mehmet Yücel, Ortaköy’ün Cevizli Köyü’nde yolun alt tarafında yol kenarlarında bulunan istinat duvarlarının, zamanla yıkılma durumuna geldiği, can ve mal güvenliği için tehlike oluşturduğu için bu istinat duvarlarının incelenip tekrar yeniden yapılabilmesi ile ilgili olarak araştırma yaptıklarını belirterek yapılan incelemede Cevizli Köyü içerisinden Kavakalan Köyü’ne devam eden ve Cevizli Köyü tarafından mezarlık yolu olarak da kullanılan yolun alt tarafında, geçmiş yıllarda köy halkı tarafından yapılan duvarın, bazı kısımlarının yıkıldığı, bazı kısımlarının ise yıkılma aşamasında olduğu, buna bağlı olarak yol platformunda daralma olduğunun görüldüğünü ifade etti.

03 Ekim 2019 Perşembe 22:40
Cevizli Köyü’ne istinat duvarı yapılacak

Köy içerisinde yapılan incelemede aynı yol güzergahında ve başka bir kısımda istinat duvarı ihtiyacı olduğunun tespit edildiğini belirten Yücel, “Sonuç olarak, Ortaköy İlçesi Cevizli Köyü’nün, köy içerisinden Kavakalan Köyü’ne geçen yolun, alt kısmına ortalama 5 metre yüksekliğinde, mezarlık yolu için 50 metre, diğer köy içine ait kısım için ise 30 metre istinat duvarına ihtiyaç olduğu yapılan çalışma neticesinde tespit edilmiş olup, belirtilen yerlere istinat duvarının yapılmasının uygun olduğuna Komisyonumuzca karar verilmiştir” dedi.

(Erkan BAYATLI)

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