Cevizli Köyü’ne istinat duvarı yapılacak

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Mehmet Yücel, Ortaköy’ün Cevizli Köyü’nde yolun alt tarafında yol kenarlarında bulunan istinat duvarlarının, zamanla yıkılma durumuna geldiği, can ve mal güvenliği için tehlike oluşturduğu için bu istinat duvarlarının incelenip tekrar yeniden yapılabilmesi ile ilgili olarak araştırma yaptıklarını belirterek yapılan incelemede Cevizli Köyü içerisinden Kavakalan Köyü’ne devam eden ve Cevizli Köyü tarafından mezarlık yolu olarak da kullanılan yolun alt tarafında, geçmiş yıllarda köy halkı tarafından yapılan duvarın, bazı kısımlarının yıkıldığı, bazı kısımlarının ise yıkılma aşamasında olduğu, buna bağlı olarak yol platformunda daralma olduğunun görüldüğünü ifade etti.