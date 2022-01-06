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Çetinoğlu: “Meslek Kanunu bu haliyle kabul edilemez”

Güncel 06.01.2022, 21:59 06.01.2022, 22:05
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Çetinoğlu: “Meslek Kanunu bu haliyle kabul edilemez”

Anadolu Eğitim Sendikası İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin açıklamalarda bulundu.
2023 Eğitim Vizyonu açıklandığında sözü verilen Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin 3 yıldan uzun bir zamandır hiçbir paydaşın görüşü alınmadan TBMM’ye sunulduğunu belirten Mesut Çetinoğlu, 12 maddeden oluşan teklifin meslek kanunu olmaktan uzak olduğunu ve bu haliyle kabul edilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.
Öğretmenin yetiştirilmesinden, görevde yükselmesine, ekonomik ve sosyal haklarından, emekliliğine kadar olan süreci içinde barındıracak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ihtiyaç bulunduğunu belirterek ilgili taslakta ise mevcut olan farklı statüdeki öğretmenlere ek olarak geçmişte mağduriyeti yaşanmış olan uzman-başöğretmen unvanlarını tekrar getirmek olduğunu söyleyen Çetinoğlu, “Her zaman söylediğimiz gibi öğretmenin ücretlisi, geçicisi, sözleşmelisi olmaz; öğretmen sadece KADROLU olur. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun da tüm öğretmenlerin kadrolu olarak ele alınması elzemdir. Mevcut tasarı hali hazırda 10 yılını doldurmamış öğretmenler için bir ekonomik fayda getirmez iken, belirli kıdemi dolduran öğretmenlerin ek ödemelerinin artırılması için de eğitim ve sınav öngörmektedir.
Zaten bir ihtisas mesleği olan öğretmenlikte her öğretmen UZMANdır. Bu nedenle ünvanlara ihtiyaç duymadan her öğretmenin gelirini artıracak düzenlemelere ihtiyaç vardır. Yapılacak genel düzenleme sonrasında ise 8 yılını dolduran meslektaşlarımızın uzman öğretmen için öngörülen tazminatı, 15 yılını dolduran her öğretmenimizin ise başöğretmen için öngörülen tazminatı alması gerekmektedir. Yüksek lisans yapmış öğretmenler için 8 yıl şartı, doktora yapmış öğretmenler için ise 15 yıl şartı aranmamalıdır” dedi.
Aday öğretmenler için ise Adaylık Kaldırma Sınavı’nın kaldırılmasının önemli olduğunu ancak yerine daha büyük sorunlara yol açacak Adaylık Kaldırma Komisyonu’nun kurulmasının kabul edilemez olduğunu da belirten Mesut Çetinoğlu; “Tüm bu nedenlerle adı Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi olan ancak kanun olmaktan ziyade küçük bir düzenlemeyi içeren taslak öğretmenlerin ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. Anadolu Eğitim Sendikası olarak ilgili taslaktaki eksikliğe dikkat çekmek, her öğretmenin uzman olduğunu tekrar hatırlatmak için 6 Ocak Perşembe günü derslerimize her öğretmen uzmandır kokartı ile gireceğiz, tüm meslektaşlarımızı eylemimize destek vermeye ve derslere her öğretmen uzmandır kokartı ile girmeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.
(Haber Merkezi)
 

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