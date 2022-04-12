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Çetinoğlu: “İkramiye kamu çalışanlarının da yasal hakkı”

Anadolu Eğitim Sendikası (AES) üyeleri, iftar yemeğinde bir araya geldi.

Güncel 12.04.2022, 18:54
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Çetinoğlu: “İkramiye kamu çalışanlarının da yasal hakkı”

Bağımsız sendikal mücadeleye destek veren arkadaşlarımızla iftar yemeğinde bir araya geldiklerini belirten Anadolu Eğitim Sendikası İl Başkanı Mesut Çetinoğlu; “Emekli olan üyelerimiz Necati Şahin ve Hüseyin Altıparmak arkadaşlarımıza zor zamanlardaki desteklerinden ve katkılarından dolayı plaketlerini Anadolu Eğitim Sendikası Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Nihat Örs ile birlikte verdik.  Emekliye ayrılan arkadaşlarımıza bundan sonraki hayatlarında sağlık ve mutluluklar dileriz.” dedi.

NİHAT ÖRS DE KATILDI
İftarda BASK İl Temsilcisi Hayati Çam da hazır bulundu. Program sonunda Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisini yükseltmesi ile ilgili açıklamalarda da bulunan Çetinoğlu şunları söyledi: “Neredeyse hiç bir tahmin ve beklentisi tutmayan, aylık olarak enflasyon beklentisini güncelleyen Merkez Bankası'nın tahminlerine göre iki yıl sonrası için toplu sözleşme yapılırsa ezilen her daim kamu çalışanı ve emeklisi olur. 2021 Ağustos ayında 2022 yıl sonu enflasyon beklentisi %7.8 olan merkez bankası şimdi beklentiyi %46.44'e yükseltti. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisini güncellediği gibi memur ve emeklilerinin alacakları artışlar da güncellenmelidir.


“MEMURUN DA YASAL HAKKI”
Bilindiği gibi kamuda çalışan işçilere 1956 tarihinden beri 6772 sayılı Yasa uyarınca ikramiye ödenmektedir. Halen toplu sözleşme veya YHK Kararı ile ödenen ikramiyeler hariç, kamu işçilerine Cumhurbaşkanlığı Kararı ile her biri yarım aylık ücretleri tutarında 4 adet ilave tediye (ikramiye) ödenmektedir. Emekliler de her sene iki bayram için bayram ikramiyesi almaktadır. 
Bu durumda ikramiye almayan tek kesim memurlar olmaktadır. Memurların ikramiye hakkı 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 28 inci maddesinde yer almaktadır. Ancak bugüne kadar “memurlara ikramiye verilmesi” hem sözde yetkili sendikalar hem de hükümetler tarafından gündeme getirilmemiştir. Memurlara ikramiye verilmesi konusunun, yasanın açık hükmüne rağmen yıllardan beri toplu  pazarlık gündemine  girememiş olması kamu görevlilerini rencide etmektedir.
“MEMUR ÜVEY EVLAT DEĞİLDİR”
Memurlar olarak bu haksızlığa ve ayrımcılığa isyan ediyoruz. Devlet, çalışanları arasında ayrım yapmamalıdır. Memurlara üvey evlat muamelesi yapılmasından vazgeçilmelidir. Bu sorunun çözümü ve talebin karşılanması için bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi veya Cumhurbaşkanlığı Kararının yayınlanması yeterlidir. Yaklaşık 4 milyon kamu görevlisi bu bayram müjdesini beklemektedir. AES var umut var”
(Haber Merkezi)

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