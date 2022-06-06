Çetin Özdaş’ın oğlu Enes, Dilara Baykara ile evlendi

Yıldızpark Düğün Salonu’nda yapılan düğünde, genç çiftin nikâhını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıydı. AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da nikâh şahitliğini yaptı.

ÇORUM HABER, Hacer-Salim Baykara ve Sare-Çetin Özdaş çiftlerini kutlar, Dilara ile Enes’e ömür boyu mutluluklar diler.

(Haber Merkezi)

