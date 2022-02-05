Çetin Başaranhıncal’dan Başhekim Zehir’e kutlama

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine getirilen Doç. Dr. Sinan Zehir'e kutlama ziyaretinde bulundu.

TSO Başkanı Başaranhıncal, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zehir’i makamında ziyaret ederek hem yeni görevi için kutladı hem de başarı dileklerini iletti.

Başhekim Zehir de nazik ziyareti için Başaranhıncal’ teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

