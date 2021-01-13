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Çetin Başaranhıncal ve arkadaşlarının ziyareti

Güncel 13.01.2021, 19:50
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Çetin Başaranhıncal ve arkadaşlarının ziyareti

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Başkan Yardımcıları Mustafa Özbayram ve Turgut İlgü ile birlikte dün gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın şahsında tüm ÇORUM HABER çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. (Haber Merkezi)

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