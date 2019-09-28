Çete iddialarına takipsizlik kararı

Çorum Belediyesi eski başkanı Muzaffer Külcü görevden alındıktan sonra yerine gelen Belediye Başkanı Zeki Gül döneminde sosyal medyada Zeki Gül ve belediyede çalışan bazı kamu görevlileri hakkında sosyal medyada iddialar yer almıştı. Avusturalya'da bulunan bir sosyal medya hesabından belediye ile ilgili yapılan paylaşımların belediye ayağının deşifre olduğu, bazı basın yayın organları tarafından haber yapılmıştı. Belediye Başkanı Zeki Gül yaşananlar üzerine açıklama yapmış, bazı personelin görev ve görev yerlerini değiştirmişti.

Yaşanan olaylar üzerine Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan İrfan Yiğit'in Belediye Başkan Yardımcılığı görevini iptal eden Belediye Başkanı Zeki Gül, belediyeden evrak gönderdiği tespit edilen üç personeli de Eğitim ve Kültür Müdürlüğü görevinden alarak, Temizlik, Hal ve Veteriner İşleri'ne göndermişti.

Konuyla ilgili bilgisine başvurulan Belediye Başkanı Zeki Gül, belediye aleyhine yürütülen karalama kampanyasında, içerdeki çeteyi dağıttıklarını belirmiş ve soruşturma açılmasını sağlamıştı. Ancak soruşturma sonucunda iddialarının asılsız çıktığı, önce başkan yardımcılığı kadrosu iptal edilen, daha sonrada Özel Kalem Müdürlüğü’nden alınarak Hal Müdürlüğüne memur olarak görevlendirilen İrfan Yiğit hakkında bu suçu işlediğine dair herhangi bir delile ulaşılamadığı ve konu hakkında kavuşturmaya yer olmadığına karar verildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yiğit şu görüşlere yer verdi: “Hakkımı helal etmiyorum... Bana bu haksızlığı yapanlara, bu haksızlığı bildiği halde susanlara, aramayanlara, sormayanlara, tüm çabalarıma rağmen beni dinlemeyenlere benim itibarımla oynamaya kalkışanlara ihanet etmediğim halde sırf koltuğunu koruyabilmek için her türlü ayak oyunlarını yapanlara yapmadığım birçok şeyi benim üzerime çamur atarak kendi koltuklarını korumaya çalışanlara, haksız yere kadromu alıp beni mağdur etmek isteyenlere ne dünya ne ahiret hakkımı helal etmiyorum. Şükürler olsun altın çamura düşmekle pul olmuyor. Ben itibarımı koltuktan almadım ki koltuktan inince kaybedeyim. Bu zamana kadar hiç bir alavere dalavere işin içerisinde yer almadım, hiç bir yanlışa evet demedim. Neye mal olursa olsun yanlış olan hiçbir şeye imza atmadım. Bana bu haksızlığı yapanları Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın... Ben beddua edipte cezalarını sınırlandırmak istemiyorum. Hak doğrunun yardımcısıdır.”

(Haber Merkezi)