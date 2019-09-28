Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
105152
ALTIN
272.965
DOLAR
5.6648
STERLİN
6.9693
EURO
6.1976

Çete iddialarına takipsizlik kararı

2018 yılında Çorum Belediyesi’ndeki bazı kamu görevlileri hakkında sosyal medyada yurtdışında olan Ünal Ateş tarafından bazı iddialar gündeme atılmıştı. Yapılan bu paylaşımlar ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturmadan takipsizlik kararı çıktı.

Çete iddialarına takipsizlik kararı

2018 yılında Çorum Belediyesi’ndeki bazı kamu görevlileri hakkında sosyal medyada yurtdışında olan Ünal Ateş tarafından bazı iddialar gündeme atılmıştı. Yapılan bu paylaşımlar ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturmadan takipsizlik kararı çıktı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 00:56
Çete iddialarına takipsizlik kararı

Çorum Belediyesi eski başkanı Muzaffer Külcü görevden alındıktan sonra yerine gelen Belediye Başkanı Zeki Gül döneminde sosyal medyada Zeki Gül ve belediyede çalışan bazı kamu görevlileri hakkında sosyal medyada iddialar yer almıştı. Avusturalya'da bulunan bir sosyal medya hesabından belediye ile ilgili yapılan paylaşımların belediye ayağının deşifre olduğu, bazı basın yayın organları tarafından haber yapılmıştı. Belediye Başkanı Zeki Gül yaşananlar üzerine açıklama yapmış, bazı personelin görev ve görev yerlerini değiştirmişti.

Yaşanan olaylar üzerine Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan İrfan Yiğit'in Belediye Başkan Yardımcılığı görevini iptal eden Belediye Başkanı Zeki Gül, belediyeden evrak gönderdiği tespit edilen üç personeli de Eğitim ve Kültür Müdürlüğü görevinden alarak, Temizlik, Hal ve Veteriner İşleri'ne göndermişti.

Konuyla ilgili bilgisine başvurulan Belediye Başkanı Zeki Gül, belediye aleyhine yürütülen karalama kampanyasında, içerdeki çeteyi dağıttıklarını belirmiş ve soruşturma açılmasını sağlamıştı. Ancak soruşturma sonucunda iddialarının asılsız çıktığı, önce başkan yardımcılığı kadrosu iptal edilen, daha sonrada Özel Kalem Müdürlüğü’nden alınarak Hal Müdürlüğüne memur olarak görevlendirilen İrfan Yiğit hakkında bu suçu işlediğine dair herhangi bir delile ulaşılamadığı ve konu hakkında kavuşturmaya yer olmadığına karar verildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yiğit şu görüşlere yer verdi: “Hakkımı helal etmiyorum... Bana bu haksızlığı yapanlara, bu haksızlığı bildiği halde susanlara, aramayanlara, sormayanlara, tüm çabalarıma rağmen beni dinlemeyenlere benim itibarımla oynamaya kalkışanlara ihanet etmediğim halde sırf koltuğunu koruyabilmek için her türlü ayak oyunlarını yapanlara yapmadığım birçok şeyi benim üzerime çamur atarak kendi koltuklarını korumaya çalışanlara, haksız yere kadromu alıp beni mağdur etmek isteyenlere ne dünya ne ahiret hakkımı helal etmiyorum. Şükürler olsun altın çamura düşmekle pul olmuyor. Ben itibarımı koltuktan almadım ki koltuktan inince kaybedeyim. Bu zamana kadar hiç bir alavere dalavere işin içerisinde yer almadım, hiç bir yanlışa evet demedim. Neye mal olursa olsun yanlış olan hiçbir şeye imza atmadım. Bana bu haksızlığı yapanları Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın... Ben beddua edipte cezalarını sınırlandırmak istemiyorum. Hak doğrunun yardımcısıdır.”

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Baro Başkanı Yaşar’dan Ali Can Doğan’a kutlama
Baro Başkanı Yaşar’dan Ali Can Doğan’a kutlama
Vali Çiftçi’den Kırıkkale Valisi Sezer’e ziyaret
Vali Çiftçi’den Kırıkkale Valisi Sezer’e ziyaret
Aşgın’ın portresini çizdi
Aşgın’ın portresini çizdi
Türk Telekom, telafi için 2 ay internet paketi hediye edecek
Türk Telekom, telafi için 2 ay internet paketi hediye edecek
Öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel’in davası başladı
Öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel’in davası başladı
Eczacı Şefkat Güler mazbata aldı
Eczacı Şefkat Güler mazbata aldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim