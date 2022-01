Uğur Mumcu’nun Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı, aydınlanmacı bir yurtsever olduğunu ifade eden Ulaş Tokgöz, “Mumcu’nun karlı bir kış günü, zemheri ayazında arabasına konulan bombalı bir tuzak ile öldürülmesindeki ana sebep Türkiye’deki laik, demokratik rejimi hedef alan yurt dışı mihrapların üzerine cesaretle gitmesi ve laikliğin önemi üzerine kaleme aldığı cesur yazılarıdır” dedi.

29 yıl önce bugün, haklı olan her sesi susturma, her düşünceyi katletme çabasındaki zihniyetin bir aydınımızı daha bu hayattan kopardığını vurgulayan Tokgöz, “Zor kullanarak sindirme politikası izleyen bu zihniyete karşı dimdik ayaktayız. Şunu unutmayalım, halkımızın vicdanı, sesi olan Uğur Mumcu karanlık ilişkileri araştırıp ortaya çıkardığı ve bu gerçekleri halkımıza aydınlatmaya başladığı için öldürülmüştür” diye konuştu.

Uğur Mumcu’nun Türk basınının en cesur kalemlerinden birisi olduğunu ifade eden CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, “Uğur Mumcu, yolsuzlukların, haksızlıkların, cumhuriyet ve aydınlanma karşıtı şer odaklarının üzerine korkmadan gittiği için öldürülmüştür.

Sizden korkmuyoruz, ne bombalı suikastlarınızdan, ne alçak kumpaslarınızdan, nede kalleş saldırılarınızdan korkmuyoruz ve her ne pahasına olursa bu faşist odaklardan hesap soracağız.

Biz onu unutmayacağız, o bizim yüreğimizde, o bizim kalbimizde, onu unutmak mümkün değil. Ülkesini seven, bayrağını seven herkes Uğur Mumcu'yu hiç unutmayacaktır.

Uğur Mumcu bir Cumhuriyet değeridir, onu unutmak zaten mümkün değildir. Bizler var oldukça Uğur Mumcu da var olacaktır.

Sözlerime son verirken araştırmacı cesur gazeteci Uğur Mumcu’yu ölüm yıl dönümünde sevgi, saygı, özlemle ve rahmetle anıyor, yine kendisinin söylediği sözlerinden birisi ile noktalamak işitiyorum: Unutmayalım ki cesurlar bir kez, korkaklar bin kez ölür.” (Haber Merkezi)