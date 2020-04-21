ÇESOB’tan Vali Çiftçi ve Belediye Başkanı Aşgın’a yardım teşekkürü

ÇESOB Başkanı Recep Gür, İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs tedbirleri genelgesi kapsamında işyerlerini kapatmak zorunda kalan ve bu süreçte zor duruma düşen Çorumlu esnaf ve sanatkarların imdadına yetişen Çorum Valiliği ile Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.

Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi’nin koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerini kapatan esnafın yanında olduğunu gösterdiğini ifade eden ÇESOB Başkanı Recep Gür, Valiliğin işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa Ramazan Ayı öncesi nakdi yardım, belediyenin ise 250 TL bedelinde gıda yardımı fişi dağıtımına başladığını bildirdi.

Bu süreçte esnafın feryadını duyan Vali Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a minnettar olduklarını ifade eden Gür, Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın’a Çorumlu esnaf ve sanatkarlar adına teşekkür etti. Belediye’nin ‘esnaf dostu’ belediyecilik anlayışını sürdürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gür, belediye tarafından dağıtılan alışveriş çeklerinin şehrin farklı noktalarında belirlenen yerel marketlerde geçerli olacağını kaydetti.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ayrıca, bu süreçte işyerleri kapalı olan esnafın elektrik ve doğalgazlarının kesilmeyeceğini belirterek, kira konusunda da mülk sahiplerine tekrar seslendi. Gür, mülk sahiplerinden esnaftan kira almamalarını ya da kira ücretlerini uzun vadede ötelemelerini talep etti.

Çorumlu vatandaşların ve tüm esnaf ve sanatkarların mübarek Ramazan ayını da tebrik eden ÇESOB Başkanı Gür, sağlık ve huzurla Ramazan Bayramı’na erişmemizi ve virüs salgınından da biran önce kurtulmamızı temenni etti.

(Volkan SINAYUÇ)