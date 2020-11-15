ÇESOB’tan siyasi partilere hayırlı olsun ziyareti

Başkan Gür, beraberinde Birlik Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ve bazı oda başkanlarıyla birlikte ilk olarak DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette Vargeloğlu’na yeni görevinde başarılar dileyen Gür ve beraberindeki oda başkanları daha sonra sırasıyla Gelecek Partisi İl Başkanı Gökhan Külcü, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Levent Batman, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve son olarak MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya’yı ziyaret ederek, tebriklerini ilettiler.

Ziyaretlerde konuşan ÇESOB Başkanı Recep Gür, depremlerin, salgınların ve ekonomik sıkıntıların baş gösterdiği 2020 yılının ülkemiz adına felaketler yılı olarak geçtiğini ifade ederek, 2021 yılına umutla girmek istediklerini söyledi.

Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan ülke insanları olarak hepimizin mağdur olduğunu ve acı çektiğini vurgulayan Recep Gür, yaraları yine hep birlikte sarmaya çalışacaklarını ve bizim bizden başka dostumuzun olmadığına değindi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve oda başkanları olarak her partiye eşit mesafede durduklarını belirten Gür, siyasi partilerin demokrasimizim birer mihenk taşı olduğunu sözlerine ekledi.

Ayrıca ziyaretlerde Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesimi Özkubat ile Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, oda üyesi esnafın pandemi sürecinde yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekerek, bu sıkıntıların biran önce aşılması için destek talebinde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren siyasi parti temsilcileri ise, esnaf ve sanatkar yöneticilerine görevlerinde başarılar dilediler.