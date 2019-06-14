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ÇESOB’tan mezbaha gezisi

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür’le Kasaplar ve Celepler Odası üyesi esnaf, Çorum Belediyesi tarafından yapılan mezbahayı gezdi.

ÇESOB’tan mezbaha gezisi

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür’le Kasaplar ve Celepler Odası üyesi esnaf, Çorum Belediyesi tarafından yapılan mezbahayı gezdi.

14 Haziran 2019 Cuma 20:50
ÇESOB’tan mezbaha gezisi

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın sakatatçı, bağırsakçı ve derici esnafına mezbaha ve burada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

“Bu kadar güzel tesisin Çorum’da hizmete girmesi Çorum’u hayvancılıkta merkez haline getirecek” diyen Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Hayvan Pazarı ile birlikte mezbahasının olmuş olması, hem hayvancılık hem ticaret anlamında şehrimizin ve bölgemizin önemini daha da artıracak. Bu konuda da bize destek vermenizi hayvanlarınızı burada kesmenizi, buna benzer işleri burada yapmanızı istiyoruz. Hatta çevre illerde de böyle bir tesisin olmadığını biliyoruz, oralardaki hayvanları da buraya getirerek katkı sağlamanızı istiyoruz. Hep birlikte şehrimizi geliştireceğiz. Çorum için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. ÇESOB başkanımız da burada siz esnafımız da buradasınız amacımız Çorum’u en iyi yere en güzel şekilde taşıyabilmek” dedi.

Örnek kesimi kısa süre içerisinde yapacaklarını ifade eden Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, yakın zamanda tesisin hizmete açılacağını ifade etti. Çöplü, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve oda üyesi esnaflara ilgileri ve destekleri için teşekkür etti.

Çorum’un hayvancılık alanında bölgenin merkezi olduğunu ifade eden ÇESOB Başkanı Recep Gür, “Erzurum’dan Edirne’ye kadar tüm bölgeden bu şehre hayvan ticareti için gelinir, hayvan alınır, satılır. Yine geçmiş yıllarda şehrimizde hayvancılık ve kesim çok yoğundu. İnşallah yeni hayvan pazarıyla standartlar yükseldi. Bu da şehrimizin ticaret hacminin artmasını sağladı. Bu yükselişe yeni mezbahamızın da önemli bir katkısı olacak. Bu tesislerde emeği geçenlerden Allah razı olsun. Şehrimize milletimize inşallah hayırlar getirir. Esnafımızda mutlaka elini taşın altına koyacaktır” diyerek, mezbahanın en iyi şekilde çalışması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

(Haber Merkezi)

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