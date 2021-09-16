ÇESOB’tan Garnizon Komutanlığı ziyareti
Çorum’da 34. Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB), Garnizon Komutanı Per. Albay Ferhat Işık'ı ziyaret etti.
Güncel 16.09.2021, 20:10 16.09.2021, 19:21
12
Görüşmeye, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Yılın Ahisi seçilen Celal Özbayram ve oda başkanları katıldı. Ziyarette esnaflığa ve ahiliğe dair konularda sohbet edildi.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
17°
kapalı