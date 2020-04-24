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ÇESOB’tan Esnaf Kefalet ve Halkbank’a kredi teşekkürü

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kalan ve işleri kötüye giden esnaf ve sanatkarların krediye ulaşmaları konusunda özveriyle çalışan il ve ilçelerde faaliyet gösteren tüm Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ve Halkbank personellerine teşekkür etti.

24 Nisan 2020 Cuma 19:15
ÇESOB’tan Esnaf Kefalet ve Halkbank’a kredi teşekkürü

Halkbank’ın Esnaf ve Kredi Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla Birlik üyelerine sağladığı 25 bin TL’lik kredi desteği ödemelerine başvurular devam ediyor.  ÇESOB Başkanı Gür de, 23 Nisan’ın resmi tatili olmasına rağmen, tatilinden feragat ederek özveriyle çalışan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ni ziyaret ederek, Kooperatif Başkanı Vedat Canbek ve personellerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Başkan Recep Gür, gece gündüz demeden çalışan kooperatif personellerine teşekkür ederek, “Başta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 10. Bölge Birliği Başkanımız Vedat Canbek ve yönetimi olmak üzere tüm personelleri, salgın döneminde esnafın bir nebze olsun rahat nefes alabilmesi için zor şartlar altında özveriyle çalışıyorlar. Kredi başvuru dosyalarını yetiştirmek için gece gündüz demeden çaba sarf ediyorlar. Kendilerine minnettar olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ayrıca Çorumlu esnaf ve sanatkarlarımıza 'Esnaf Destek Paketi' kapsamında 25 bin TL nakit kredi imkanı sunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çorum Milletvekillerimize teşekkürü bir borç bilirim. İçinde yaşadığımız bu kötü günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız inşallah” şeklinde konuştu.
Çorum Esnaf ve Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek de nazik ziyareti için Gür ve heyete teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
 

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