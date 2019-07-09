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ÇESOB’tan eğitim semineri

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’na göre Oda Denetim Kurulu üyelerine ve Oda Genel Sekreterlerine eğitim semineri düzenlendi.

ÇESOB’tan eğitim semineri

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’na göre Oda Denetim Kurulu üyelerine ve Oda Genel Sekreterlerine eğitim semineri düzenlendi.

09 Temmuz 2019 Salı 00:21
ÇESOB’tan eğitim semineri

Birliğin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim seminerine ÇESOB Başkanı Recep Gür, Başkan Vekili Erdal Kolaylı, Birlik Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri, ÇESOB Genel Sekreteri Yakup Arslan ile birlikte çok sayıda il ve ilçe Oda Denetim Kurulu üyeleri ve Oda Genel Sekreteri katıldı.

Eğitim seminerinde teşkilat ile ilgili son çıkan kanunlar hakkında Birlik Başkanı Recep Gür, Denetim Kurulu Başkanı Mutlu Karslı, Disiplin Kurulu Başkanı Halil Gürbüzer ve ÇESOB Genel Sekreteri Yakup Arslan tarafından bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Oda Denetim Kurulu üyelerinin görev ve yapacakları iş ve işlemler hakkında detaylı bilgiler verildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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