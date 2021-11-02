ÇESOB’a Sanayi Sitesi’nde 7 dönümlük yer kazandırıldı

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Birliğe tapu kazandırmanın gururunu yaşıyor. Çorum’un en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olan ÇESOB, kentte faaliyet gösteren esnaf ve sanatkar camiasını en güzel şekilde temsil etmeye devam ediyor.

Birlik Başkanlığına seçildiği 2018 yılından bu yana ÇESOB Başkanlığını başarıyla sürdüren Recep Gür, görev yaptığı son 4 yıl içerisinde gerek esnaf ve sanatkarların gerekse Çorum’un sorunlarının çözümünde önemli rol üstlenirken ayrıca Birliğin hak ve menfaatlerini de korumayı sürdürüyor. Recep Gür son olarak Sanayi Sitesi’nde daha önce İşletmeler Üstü Eğitim Merkezi işaretli olan ve uzun yıllardır atıl vaziyette bulunan arazinin tapusunu alarak ÇESOB’a kazandırdı.

Tapu Müdürlüğü’ne giderek arazinin tapusunu teslim alan ÇESOB Başkanı Gür, bu alanı en güzel şekilde değerlendireceklerini söyledi. Birliğe sürekli bir gelir sağlamak amacıyla 7 bin 134 metrekarelik alana 40 adet işyeri yaparak sanayi esnafının hizmetine sunmayı planladıklarını vurgulayan Gür, arazi tapusunun alınmasında emeği geçen başta Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere Belediye Meclis üyelerine, Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ile tüm esnaf odası başkanlarına ayrı ayrı teşekkür etti.

Merkezde 19, ilçelerde de 21 esnaf odası olmak üzere toplam 40 odayla esnaf ve sanatkarlara hizmetin en güzelini sunmanın gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Gür, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi başta olmak üzere siyasiler, bürokratlar, STK’lar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile istişareler yaparak, Çorumlu esnaf ve sanatkarların sorun ve taleplerinin üstesinden gelmenin uğraşını verdiklerinin altını bir kez daha çizdi.

Birliklerinin kapısının herkese açık olduğunu ifade eden ÇESOB Başkanı Recep Gür, telefonunun da 24 saat esnaf ve sanatkarların emrinde olduğunu kaydetti. “Biz buraya koltukta oturmaya değil, esnaf ve sanatkarımıza hizmetkar olmaya geldik” diyen Recep Gür, ortak akıl ve istişarenin önemine dikkat çekerek, Çorum’da ortak akıl ve istişare ile çözülemeyecek bir sorunun olmayacağını ifade etti. Bu zaman zarfında yanında olan ve kendisine güvenen tüm esnaf odası başkanları olmak üzere, Birlik Yönetim Kurulu üyelerine ve Çorumlu esnaf ve sanatkarlara minnettar olduğunu belirten Recep Gür, “Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Her şey Çorum esnaf ve sanatkarı için. Birlikte yapacak daha çok işimiz var” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)