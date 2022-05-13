ÇESOB yönetiminden Vali Çiftçi’ye ziyaret

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (ÇESOB) geçtiğimiz haftasonu yapılan olağan genel kurulunda Erdoğan Çerikçi ile girdiği seçim yarışından zaferle ayrılarak ikinci kez ÇESOB Başkanlığı görevine seçilen Recep Gür ve yeni yönetimi önceki gün de Seçim Kurulu’na giderek mazbata almıştı.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri Erdal Kolaylı, Abdurrahman Uysal, İsmail Ataç, Lütfi Barut, Fevzi Bilgin, Mehmet Gayretli; Denetim Kurulu üyeleri Özkan Şanal, Mutlu Karslı, Halil Piroğlu ile Disiplin Kurulu üyeleri Selami Koçyiğit, Osman Aşutoğlu, Nihat Kabakcı dün ilk ziyaretlerini de Vali Çiftçi’ye yaptı.

Vali Mustafa Çiftçi, ÇESOB Başkanı Gür ve yeni yönetimini kutlayarak görevlerinde başarı diledi.

Ziyarette sıcak ve yakın ilgisi için Vali Çiftçi’ye teşekkür eden Recep Gür de yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.



(Volkan SINAYUÇ)

