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ÇESOB Birliğin kapısını sağlık çalışanlarına açtı

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Birliğin kapısını sağlık çalışanlarına açtı. 

ÇESOB Birliğin kapısını sağlık çalışanlarına açtı

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Birliğin kapısını sağlık çalışanlarına açtı. 

02 Nisan 2020 Perşembe 16:20
ÇESOB Birliğin kapısını sağlık çalışanlarına açtı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan ve nöbet sonrası evine gitmek istemeyen sağlık çalışanları artık konaklama amaçlı Birliğin misafirhanesinde kalabilecekler. 
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nce alınan bu kararı ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün kurul üyelerine sunduğu ve önerinin Meclis tarafından kabul edildiği öğrenildi. 
Başkan Gür, Çorumlu vatandaşların sağlığı için fedakarca çalışan ve gecelerini gündüzlerine katan sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirterek, “Onlar için ne yapsak azdır. Onların hakkı ödenmez” dedi. 

(İHA)

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