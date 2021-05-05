ÇESOB Başkanı Recep Gür, teşekkür etti

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, bu kararın alınmasının 17 Mayıs’a kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle kapalı olan esnafta memnuniyet yarattığını söyledi.

Yapılan bu yeni düzenleme ile haksız bir uygulamanın da ortadan kalkmış olduğunu ifade eden Gür, “İçişleri Bakanlığımızca yayınlanan genelge ile zincir ve süper marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmemesi kararı alındı. Yapılan bu yeni düzenleme ile haksız bir uygulama da ortadan kalkmış oldu. Bu kararın alınmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza ve milletvekillerimize Çorumlu esnaf ve sanatkarlarım adına teşekkür ederim” dedi.

Recep Gür ayrıca, on-line alışverişlerle ilgili bir düzenleme de yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

