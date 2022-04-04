ÇESOB Başkanı Gür’e Ortaköy’den tam destek

Bu kapsamda Ortaköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Serdar Yılmaz ve Oda yöneticilerini ziyaret eden Recep Gür, Ortaköy Esnaf Odası’nın da tam desteğini arkasına aldı

Recep Gür’e ziyarette Esnaf Oda Başkanları Necmettin Uzun, Necati Şimşek, Özkan Şanal, Mehmet Gayretli, Aşkın Çağlayan, Lütfi Barut, Seyit Arslan, Mutlu Karslı, Osman Aşutoğlu, Hakkı Vargeloğlu, İsmail Pozan, Erdal Kolaylı, İbrahim Kabalak, Halil Piroğlu, Nihat Kabakçı, Abdurrahman Uysal, İsmet Uslu, Selami Koçyiğit, Fevzi Bilgin ve 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker eşlik etti.

Ziyarette Ortaköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Yılmaz’dan esnaf ve sanatkarlarının beklenti ve taleplerini dinleyen Gür, daha sonra ilçede faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, hal hatır sordu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ortaköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Yılmaz ise, Mayıs ayında yapılacak olan Birlik Başkanlığı seçimlerinde Recep Gür ve Ekibi’ne tam destek vereceklerini belirterek, Genel Kurul’da Gür’e başarılar diledi.



İSBİR’E ZİYARET

Öte yandan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ve beraberindeki heyet ayrıca Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’i de ziyaret etti. ÇESOB Başkanı Gür ve Esnaf Odası Başkanları ilçede Belediye Başkanı İsbir tarafından sıcak ve yakın ilgiyle karşılandı.

İlçe esnaf ve sanatkarlarının talep ve sorunlarının görüşüldüğü ziyarette Recep Gür tarafından Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’e teşekkür plaketi takdim edildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İsbir ise Belediye olarak her zaman esnaf odalarıyla istişare halinde olduklarını belirterek, nazik ziyaretlerinden dolayı tüm oda başkanlarına ayrı ayrı teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

