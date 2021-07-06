Çeşme’deki “damla sakızı” etkinliğinde Çorum esintisi

İzmir’in Çeşme ilçesinde düzenlenen geleneksel “Damla Sakızı Çizim Etkinliği”ne ÇORUM HABER’in Ege Bölge Temsilcisi AIi Erol Diker de katıldı.

Ali Erol Diker, etkinlikte Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve Çorum Mehmetdede Obruk köyünden Çeşme Belediye Meclisi Üyesi Ali Can’la bir araya gelerek, Çorumluların Çeşme’ye selamlarını, dostluk duygularını iletti.

(Haber Merkezi)

