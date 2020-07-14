“Çeşitli kılıklara girerek, hoşgörü, diyalog diye insanları kandırdılar”

Orhan Vargeloğlu’nun mesajı şöyle:

“Türk tarihinin her döneminde Anadolu coğrafyası üzerinde bir takım güçlerin yıkıcı emelleri ve planları her zaman var olagelmiştir. Ama bu zamana kadar sinsi, yaygın, etkin ve içeriden beslenen Fetö çapında bir organizasyon hiç olmamıştır. Çünkü bunlar masum, dindar, yardımsever gibi pek çok farklı kılıkta, hoşgörü, diyalog gibi içi boşaltılmış cici kavramlarla insanları kandırdılar. Siyasî, ticarî, dinî pek çok saikle insanlar bu grupta yer almanın imkân ve fırsatlarını kolladılar. Çocuklarını okullarına, paralarını bankalarına, reklamlarını medya kuruluşlarına aktardılar.

Bu zamana kadar yetiştirdikleri elemanların sayısına, siyasi iradenin arkalarında olmasına, devlet yönetiminin her kademesinde etkin ve yaygın güç birlikteliğine, hukuk kademelerinde devletçi olan samimi insanlara kurulan kumpaslarla onları devre dışı bırakabilme gücüne güven endeksli etkenlerle hazırlanan alt zemin dış güçlerce de desteklenince güç ve otorite sarhoşluğuna girdiler. Sonuçta vakit tamam denilerek hainler harekete geçti ve olanlar oldu.

Bu milletin parasıyla alınan silahlar, bu milletin vergisiyle beslenen hainlerce millet üzerine ateşlendi. Ve 250 masum insanımız şehit oldu, binlerce insanımız yaralandı. Hakimiyetimizin sembolü TBMM’miz bombalandı.

Ama 50 yıldan uzun süre hazırlığı yapılan yıkıcı ve bölücü hain bir darbe eyleminin ateşi bu milletin göğsünde ancak 22 saat dayanabildi. Sonuçta devlet ayakta, halk bölünmeden bir arada kalmayı başardı.

15 Temmuz’un yıldönümü nedeniyle devletine sahip çıkmak adına kararlı duruş gösteren, kalemiyle, malıyla, kanıyla, canıyla bu sürece katkı veren tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Fetö diye isimlendirilen yıkıcı ve bölücü harekete bilerek destek veren dahili ve harici tüm işbirlikçileri de şiddet ve nefretle kınıyoruz. Cenabı Allah bu millete bir daha 15 Temmuz benzeri bir kıyamı yaşatmasın. Devletimiz ebed müddet var olsun.”