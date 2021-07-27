ÇESİAD’tan Refakatçi Misafirhanesi’ne tam not

Millet Bahçesi’nde geleneksel bayramlaşma töreni için bir araya gelen ÇESİAD üyeleri, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ev sahipliğinde Millet Bahçesi, Çoruminia’yı gezdi. Türkiye çapında parmakla gösterilen hizmetlerinden biri olan Refakatçi Misafirhanesini de inceleme fırsatı bulan Çorumlu Eğitimci Sanayici İşadamları ve Dayanışma Derneği (ÇESİAD) üyeleri, 5 yıldızlı otel konforunda koşulları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte misafirhaneyi inceleyen İstanbul Vali Yardımcısı ve ÇESİAD üyesi Levent Kılıç, her yerde rastlanılan bir proje olmadığını vurgulayarak, “Çorum Belediyesi’nin yapmış olduğu Millet Bahçesi, Çoruminia gibi güzel eserlerin sergilendiği yerlerin ardından Refakatçi Misafirhanesi’ni de gezme imkânı bulduk. Gerçekten çok büyük bir ihtiyaç Çorum Anadolu’nun Karadeniz bağlantısı. 4-5 yıldızlı otel konforunda yatakların ve hizmetin yer alması her yerde rastladığımız bir hizmet değil. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Hem konumu hem de verilen hizmetler açısından çok büyük bir hizmet olmuş. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Türkiye’de yaygın olmayan bir hizmetin Çorum’da olmasından gurur duyduklarını dile getiren ÇESİAD Başkanı Mehmet Yıldırım, “Refakatçi misafirhanesi alışık olmadığımız, duymadığımız hatta görmediğimiz bir proje. Türkiye’de çok yaygın olmayan bir proje aynı zamanda. Bunun dışında da çok güzel projeler, hizmetler var. Belediye Başkanımıza misafirperverliği ve hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.



