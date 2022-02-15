ÇESİAD’tan öğrenci buluşması

Bursiyer öğrencilerin, burs verenlerin, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş adamlarının ve bazı bürokratların da katılım gösterdiği kahvaltı programına yaklaşık 600 kişi katıldı.

Kahvaltı programının bir diğer konuğu ise yazar, şair ve aynı zamanda hukukçu olan Hayati İnanç idi. Aynı zamanda Xiaomi adlı teknoloji şirketinin Türkiye genel müdürü de katılımcılar arasındaydı. Bursiyer öğrencilerle teknoloji üzerine sohbet eden Xiaomi yetkilileri öğrencilerle birlikte projeler geliştirerek öğrencilere destek olmak istediklerini belirttiler.

Plaket takdimi ve bursiyer öğrencilere burs dağıtımı yapıldıktan sonra aile fotoğrafı çektirilerek program sona erdi.

(Haber Merkezi)

