ÇESİAD’tan kahvaltı
Güncel 03.02.2022, 18:50
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Her ay bursiyer öğrencileri kahvaltıda buluşturarak ve her hafta dernek merkezinde öğrencilerle çay günü etkinliği yaparak birlikteliği korumaya çalışan Çorumlu Eğitimci, Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD), geçtiğimiz hafta da mezun olmuş eski bursiyer öğrencilerini kahvaltıda buluşturdu.
ÇESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, “Mezun olan öğrencilerimizle de bağımızı koruyarak ÇESİAD ailesini büyütmeye ve birlikteliğimizi korumaya devam edeceğiz” dedi.
(Haber Merkezi)
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