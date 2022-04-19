ÇESİAD’dan Vali Çiftçi ve Yusuf Ahlatcı’yı ziyaret
Kısa adı ÇESİAD olan Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım ile Yönetim Kurulu üyeleri Elif Şahin, Necati Şahin, İbrahim Sezikli ve Ahmet Cihat Yıldız, Vali Mustafa Çiftçi ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’yı ziyaret ettiler.
Güncel 19.04.2022, 20:45
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ÇESİAD yöneticileri, yukarıda Vali Çiftçi ile aşağıda ise Ahlatcı ile birlikte görülüyorlar.
(Haber Merkezi)
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