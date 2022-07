ÇESİAD’dan geleneksel bayram kahvaltı buluşması

Çorum Anitta Otel’de ÇESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım’ın ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı ve bayramlaşma programına Vali Yardımcısı Tamer Orhan, AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Yargıtay Üyesi hemşehrimiz Hüseyin Şahin, Anayasa Mahkemesi Üyesi hemşehrimiz Kenan Yaşar, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Müşaviri hemşehrimiz Zeki Gül, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, TSO Başkan Yardımcısı Mustafa Özbayram ve çok sayıda davetli katıldı.

Katılımın bir hayli yoğun olduğu bayram buluşmasında konuşan ÇESİAD Başkanı Yıldırım, başta programa katılanlar ve aileleri olmak üzere herkesin bayramını tebrik etti ve daha nice güzel bayramlara kavuşmayı, ÇESİAD olarak birlikte daha nice güzel buluşmalar yapabilmeyi istediklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Aşgın da ilimizde son dönemde güzel işler olduğunu vurguladı. 3 yılda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sadece Çorum merkeze 125 Milyon TL’lik bir destek olduğunu kaydeden Aşgın, “Bu çok önemli bir destek, mahallelere semt sahalarının, nizami sentetik sahaların, yüzme havuzlarının yapıldığı ve birçok sportif çalışmanın hayata geçirilmeye çalışıldığı bir dönemi belki de Çorum, tarihinde bu kadar kısa bir sürede yaşamamıştır. Çorum’da yakaladığımız sinerji hızlı yatırımların temelini oluşturuyor. Bunlar da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletvekillerimiz ve bakanımız sayesinde olmuştur.” dedi.

Aşgın, konuşmasının sonunda buluşmaya katılan ailelerin, gençlerin ve katılımcıların bayramını tebrik etti.

Programda konuşan ve katılımcıların bayramını kutlayan Milletvekili Ceylan ise “Milli ve manevi değerlere sahip vatanını, bayrağını, devletini ve milletini seven gençlerimiz olarak sizlere güveniyoruz. Sizlerle birlikte olmak bizim için büyük mutluluk. Birbirimizin tecrübesinden faydalanmak çok önemlidir. Burada sizlerle olmak beni heyecanlandırıyor. Gençliğimi hatırlatıyorsunuz. Zaman hızla geçiyor. Bu zamanların kıymetini bilmek gerekir. Bizler, sizlerin emanetini taşıyoruz. Gelecekte bizim yerimizde sizin aranızdan çıkan genç kardeşlerimiz olacak. Vatanını, milletini, bayrağını seven, çalışkan, dürüst arkadaşlarımız bayrağı devralacak. 21. yüzyılda dünyanın evrildiğini dönüştüğünü görüyoruz. Bu çağa tanıklık eden bir nesiliz. Sizler vatanın, milletin her daim yanında olan gençlersiniz. Size inancımız, güvenimiz tam. Geleceğin Türkiye’sini siz inşa edecek, çağımızın gelişmelerini sizler yakalayacak ve bayrağımızı en iyi şekilde taşıyacaksınız. Sizlere hem makam hem gönül kapım her zaman açıktır” şeklinde konuştu.



(Haber Merkezi)