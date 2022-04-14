ÇESİAD’dan boğaz turu
Kısa adı ÇESİAD olan Çorumlu Eğitimci, Sanayici ve İşadamları Dayanışma Derneği’nin Yönetim Kurulu üyeleri ile burs verenleri İstanbul’da, Boğaz turunda buluştular.
Güncel 14.04.2022, 18:32
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Gemideki iftar yemeğinin ardından konuklara hitap eden ÇESİAD Başkanı Mehmet Yıldırım, Ramazan’da öğrenciler ve mezunlarla iftar buluşması ile planlanan diğer faaliyetler hakkında bilgi verirken, maddi-manevi destek sağlayan herkese teşekkür etti.
Çorumlu ses sanatçısı Oğuzhan Cevizci de bir Çorum türküsü ile programa renk kattı.
Programın sonunda, burs verenlere teşekkür belgeleri verildi.
(Haber Merkezi)
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