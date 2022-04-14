ÇESİAD’dan boğaz turu

Gemideki iftar yemeğinin ardından konuklara hitap eden ÇESİAD Başkanı Mehmet Yıldırım, Ramazan’da öğrenciler ve mezunlarla iftar buluşması ile planlanan diğer faaliyetler hakkında bilgi verirken, maddi-manevi destek sağlayan herkese teşekkür etti.

Çorumlu ses sanatçısı Oğuzhan Cevizci de bir Çorum türküsü ile programa renk kattı.

Programın sonunda, burs verenlere teşekkür belgeleri verildi.

(Haber Merkezi)

