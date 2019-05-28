ÇESİAD’da Başer dönemi

ÇESİAD’ın olağan genel kurul toplantısı İstanbul – Üsküdar’daki dernek merkezinde yoğun bir katılımla yapıldı. Genel kurula İstanbul’da yaşayan Çorumlular büyük ilgi gösterdi.

Divan Başkanlığı’nı İbrahim Sezikli’nin üstlendiği genel kurulda Ahmet Lapacı ve Arifcan Yılmaz katip üye olarak görev aldılar. Mevcut Başkan Mehmet Karaca’nın yeniden aday olmadığı kongrede başkanlığa Av. Murat Başer seçildi. Başer’in, İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak kendi hukuk bürosunda çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kongre sonucunda ÇESİAD’ın Yeni Yönetim Kurulu Murat Karaca, Esat İnkaya, Mehtap Tüfenkçi, Elif Şahin Keleş, Mehmet Yıldırım, Akif Güneş, Tuncay Özkan, Mehmet Genç, Arifcan Yılmaz ve Beytullah Yurttutan’dan oluşurken; Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Hayrettin Özkaya, Ahmet Cihat Yıldız ve Cebrail Koçdaş seçildi.

ÇESİAD Başkanlığı’na seçilen Av. Murat Başer, yaptığı konuşmada bugüne kadar dernek yönetiminde görev alan isimlere ve genel kurula katılan üyelere teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)