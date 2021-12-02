ÇESİAD burs kahvaltısı geleneğini bozmadı

Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD), yeni eğitim-öğretim yılının ilk kahvaltısını geçtiğimiz Pazar günü Sancaktepe Belediyesi Başkanı hemşehrimiz Şeyma Döğücü’nün evsahipliğinde düzenledi.

Bursiyer öğrencilerin, burs verenlerin, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş adamlarının ve bazı bürokratların da katılım gösterdiği kahvaltı programına yaklaşık 600 misafir katıldı. Kahvaltı yapılan salon adeta doldu taştı.

Kahvaltıda konuşma yapan ve yeni yönetim kurulu üyelerini tek tek sahneye çağırıp tanıtan ÇESİAD Başkanı Mehmet Yıldırım şunları dile getirdi: “Öncelikle bugün bu salonda bizleri misafir eden Belediye Başkanımız Sayın Şeyma Döğücü’ye çok teşekkür ediyorum. Pandemiden dolayı bir müddet ara verdiğimiz buluşmalarımıza bugün itibariyle tekrar başladık ve hemşehrilerimizle hasret giderdik. Bu güzel atmosferi görünce tüm yorgunluğumuz geçiyor ve öğrencilerimizle beraber gençleşiyoruz. Bugün yeni dönemin ilk kahvaltısını yapıyoruz ve artık her ay mutlaka ara vermeden bu kahvaltılarımızı gerçekleştireceğiz. 16 yıldır yaptığımız gibi bu sene de onlarca üniversite öğrencisine maddi ve manevi destek oluyoruz ve bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Tekrar tüm misafirlerimize bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz”

Diğer konuşmaların ardından bursiyer öğrencilere burs dağıtımı yapılarak aile fotoğrafı çektirildi.



(Volkan SINAYUÇ)

