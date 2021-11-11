ÇESİAD Başkanlığı’na Mehmet Yıldırım seçildi 

Derneğin, İstanbul Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleşen 8. Olağan Genel Kurulu’nda, Mehmet Yıldırım, Cemal Kurtoğlu ve Mehmet Karaca başkanlığa aday oldu.

Seçimi kazanan Mehmet Yıldırım, başkanlık görevini Av. Murat Başer’den devraldı.

Derneğin temel amacının Çorumlu üniversite öğrencilerine destek sağlamak olduğunu belirten Mehmet Yıldırım, Çorum’a ve Çorumlulara hizmet etmeye devam edeceklerini, bu işin bir bayrak yarışı olduğunu ve bu bayrağı en ileriye taşıyabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

ÇESİAD’a gönül vermiş ve katkı sağlamış herkese teşekkür eden Mehmet Yıldırım, pandemi nedeniyle yarım kalan faaliyetleri canlandıracaklarını ve burs mülakatlarını da kısa sürede başlatacaklarını ifade etti.

(Haber Merkezi)

