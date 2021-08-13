ÇESİAD Başkanı’nın ziyareti

Kısa adı ÇESİAD olan ve İstanbul’da faaliyet gösteren Çorumlu Eğitimci, Sanayici ve İşadamları Dayanışma Derneği Başkanı Av. Murat Başer ile Başkan Yardımcısı Esat İnkaya, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştüler. Ziyarete, Çorumlu tanınmış sanatçı Cemal Kurtoğlu da katıldı. (Aliye ÖNCEL)