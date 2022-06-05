ÇESİAD ailesi piknikte buluştu
İstanbul’da faaliyet gösteren Çorum Eğitimci, Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇESİAD) tarafından bursiyer öğrencilerin de katılımıyla piknik düzenlendi.
Polonezköy’de yer alan Çınar Mangal’da düzenlenen pikniğe ÇESİAD yönetim kurulu üyeleri ve bursiyer öğrencilerin dışında bürokratlardan ve iş adamlarından da çok sayıda davetli katıldı.
Katılımın yoğun olduğu piknik programında ÇESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım’ın konuşmasının ardından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Pikniğe katılanların kimi yumurta taşıma yarışmasında, kimi çuval yarışında, kimi de halat çekme yarışmasında öğrenciler ile birlikte kıyasıya yarıştı ve ter döktü. Daha birçok etkinliğin olduğu piknik; öğrenciler ile yönetim kurulu, iş adamları ve bürokrat hemşehrilerimiz ile arasında kaynaşma için bir vesile oldu.
Piknik organizasyonu bursiyer öğrencilerin burs dağıtımının ardından geleneksel ÇESİAD Ailesi Hatıra Fotoğrafı çekimi ile son buldu.
(Haber Merkezi)
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