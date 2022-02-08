Çerkeslerden “Tel Tel” 

Çorum Kafkas Kültür Derneği Kadınlar Komisyonu ve Gençlik Komisyonu tarafından düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.



Etkinliğe katılan çok sayıda gence hitap eden Dernek Başkanı Mustafa Bingöl, düzenlenen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Çorum Kafkas Kültür Derneği Kadın Komisyonu üyesi Nihal Acıoğlu tel tel yapımını, Seyhan Yavuz ise geleneği gençlere anlattı.



Daha sonra kolları sıvayan gençler, şerbeti bir tepsiye koyarak kar üzerinde kıvamının gelmesini bekledi. Tepsi başında beklemekle görevlendirilen gençler şerbet tepsisinin kaçırılmasıyla birlikte Çerkes adetlerine göre mahkeme kurularak cezalandırıldı.

Etkinliğe katılan herkese meşrubat ısmarlama cezasının ardından yaptıkları tel teli büyük keyifle yiyen gençler, saatlerce süren eğlencenin tadını çıkardı.



(Volkan SINAYUÇ)

