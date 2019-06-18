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Çerkesler, Kaya ile devam

Çorum Kafkas Kültür Derneği’nde olağan genel kurul yapıldı.

Çerkesler, Kaya ile devam

Çorum Kafkas Kültür Derneği’nde olağan genel kurul yapıldı.

18 Haziran 2019 Salı 00:49
Çerkesler, Kaya ile devam

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen olağan genel kurulda Nilüfer Hatice Kaya güven tazeledi.

2017-2019 döneminde başarılı bir iki yıl geçiren Kaya, yeni oluşan yönetim kurulu ile birlikte görevine devam edecek.

Kafkas Dernekleri Federasyonu’na bağlı çalışan ve federasyonun 54 derneğinden biri olan Çorum Kafkas Kültür Derneği’nin ilk kadın başkanı olan Nilüfer Hatice Kaya, yaptığı başarılı çalışmaları nedeniyle de federasyon nezdinde de takdir görüyor.

Derneğin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

“Hatice Kaya, Mustafa F. Ceylan, Halil İbrahim Ölçüm, Yunus Temir, Kadir Taştan, Seyhan Yavuz ve Nihal Acıoğlu.”

Denetim Kurulu’na Mustafa Tümer, Ziya Kılıç ve Mustafa Dalamanlı’nın seçildiği genel kurulda federasyon delegesi olarak da Hatice Kaya, Mehmet Bingöl, Hüseyin Ercan, Birkan Demirci ve Remzi Ergün tespit edildi. (Haber Merkezi)

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