Çerkesce dikte etkinlikleri tamamlandı

Günümüzde Ubıhca gibi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Adıgece, Adıge halkının binlerce yıllık deneyim ve kültürünün ürünü. Tüm insanlığın önemli bir varlığı olan Adıgecenin korunması ve geliştirilmesi için 14 Mart, 10 Nisan 2000 tarihinden beri Adıge Cumhuriyeti’nde Adıge Dili ve Edebiyatı Günü olarak kutlanıyor.

Dünyada 27 ülkede her yıl 14 Martta coşkuyla kutlanan Adıge Dili Edebiyat Günü Çorum Kafkas Kültür Derneğinde Yönetim Kurulu, gençlik kolları, Adıge dil eğitimcileri ve üyelerin katılımları ile kutlandı.

Çorum Kafkas Kültür Derneği Başkanı Hatice Nilüfer Kaya yaptığı açıklamada “Böyle bir günü bize armağan eden atalarımıza minnettarız” dedi. İlk alfabenin yayınlandığı 1853 yılından bu güne kadar önemli yazarlar ve şairler yetişen Çerkes toplumunda binlerce kitap yayınlandığını ve bu yayınların Kafdav Vakfı tarafından topluma ulaştırıldığını anlatan Kaya, KAFFED (Kafkas Dernekleri Federasyonu) tarafından yayınlanan bildiride, Bu yıl 14 Mart Adıge Dili ve Edebiyatı Günü kutlamaları kapsamında Düzce Üniversitesi’nde ve Federasyonumuza bağlı birçok dernekte Adıge Dikte Etkinliği gerçekleştirildiğini ifade etti.

Anavatan’da 6 Mart’ta farklı şehirlerde gerçekleştirilen etkinliğin Düzce Üniversitesi, Çerkes Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı tarafından Fen Edebiyat Fakültesinde aynı gün ve aynı saatte düzenlendiğini belirten Hatice Nilüfer Kaya, dikte etkinliğinin, izleyen tarihlerde derneklerde de yapıldığını söyledi.

Hatice Nilüfer Kaya, Adıge (Çerkes) Dili ve Edebiyatı Derneği’nin, 13 Mart’ta yaptığı açıklamada ilk defa Düzce Üniversitesi, Çerkes Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı tarafından düzenlenen etkinliğe 61 kişinin katıldığını, etkinlikte Prof. Dr. Haçemize Mira tarafından Yenemıko Mevlüt'e ait bir metnin okunduğunu, katılımcılar arasından 40 kişinin iyi derece aldığını, en iyi 2 dereceyi alanların Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri Ömer Deniz (Жадэ) ile Zeynep Beyza Amuca (АмкIы) olduğunu belirtti.

Çerkesceye dikkat çekmeye çalışan etkinlik, Çerkesce bilen veya öğrenmeye çalışan herkese açık olarak gerçekleştirildiğini belirten Kaya, dernekler tarafından etkinliğin düzenlendiği şehirler arasında Ankara, Antalya, İzmir Arıkbaşı, Balıkesir, Çorum, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mersin, Sakarya ve Sivas’ın bulunduğunu, Adana ve İzmir gibi bazı şehirlerde de 14 Mart’ta yapılması planlanan etkinliğin salgın hastalık nedeniyle alınan tedbirler gereği ertelendiğini kaydetti.(Haber Merkezi)