Çerkes gençler Çorum’da buluştu

Çorum ile birlikte Samsun, Tokat, Ankara, Amasya gibi illerden ve ilçelerinden gençlik komisyonu temsilcilerinin katıldığı buluşmada konuşma yapan Çorum Kafkas Kültür Derneği Gençlik Komisyonu Başkanı Fatma Çetin, “Komisyon olarak geçmişten günümüze kültürümüzün bir parçası olan zexes etkinliğimizi düzenlemek istedik. Bu etkinliğimizde gençlerimiz birbiriyle tanışıyor, sohbet ediyor, bağlarını koparmıyorlar. Samsun, Tokat, Ankara, Amasya, Merzifon’dan katılım gösteren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Yeni oluşturulan gençlik komisyonumuz ile kültürümüzü gelecek nesillere aktarabilmek için önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

Gecenin düzenlenmesinde emeği geçen sponsorlarına da teşekkür eden Çetin, “Av. İbrahim Özyılmaz, Metin Bağ, Nurcan Tufan, Mustafa Ateş, Salih Öz, İsmet Ercan’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İkramlar konusunda bizlere ayrıca destek veren Birgül Karabıyık, Gülşen Taşkın, Emine Turana, Nurgül İlhan ve Nur Ateş’e teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından program ikram ve müzik eşliğinde eğlence ile son buldu.

(Volkan SINAYUÇ)