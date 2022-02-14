Çerikçi, ÇESOB Başkanlığı için adaylığını açıkladı

İkinci Bahar Lokantası’nda bazı oda başkanlarının da hazır bulunduğu toplantıda ÇESOB Başkanlığı için adaylığını açıklayan Çerikçi, il merkezinde yapılan 19 oda seçimi ile ilçelerdeki 21 odadan 18 odanın seçimini gerçekleştirdiğini belirterek, “Yaklaşık yüzde 90’ı tamamlanan bu seçimlerden ortaya çıkan en önemli sonuç mevcut yönetimin sınıfta kaldığı yönündedir” dedi.

Oda başkanlarıyla yapılan istişareler sonucunda birçok oda başkanının adaylığının söz konusu olduğunu kaydeden Çerikçi, “Bu olay kamuoyunda da tartışılmış ve bu olaylar sonucunda özellikle mevcut yönetimin değişmesi gerektiği ortaya konulmuştur. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz desturuyla yoğun bir mesai gerçekleştirdik. Bu minvalde Çorum’un tüm dinamikleri ile gerçekleştirilen görüşmelerimiz çerçevesinde bu hizmete aday olarak şahsım gösterilmiştir.

Erdoğan Çerikçi olarak bu hizmete çatıdan değil işyerlerinin içinden, sorunların çözümü için emir alan değil çözüm üreten bir anlayış ile sizlerin teveccühüne talibiz” şeklinde konuştu.

Aynı zamanda Hitit Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı da olan Çerikçi, Yorgancılar Odası, Ayakkabıcılar Odası, Lokantacılar Odası, Kahveciler Odası, Hırdavatçılar Odası, Pazarcılar Odası, Marangozlar Odası, Mobilyacılar Odası, Çilingirler Odası, Şoförler Odası ve Elektrikçiler Odası’nın birlikte hareket ettiğini, ilçelerdeki odalarda ise henüz bir görüşme yapmadıklarını söyledi. (Taner ŞİMŞEK)