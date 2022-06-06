Ceren ile Berk hayatını birleştirdi

Genç çiftin Anitta Otel Balo Salonu’nda yapılan ve seçkin bir davetli topluluğunun katıldığı düğünlerinde, nikâhlarını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıydı.

ÇORUM HABER, Fatma-Hayati Dönmez ve Şefkat-Ali Güler çiftlerini kutlar, Ceren ile Berk’e ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi)

