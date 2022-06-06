Ceren ile Berk hayatını birleştirdi
Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler ile Aile Hekimi Dr. Ali Güler’in Mekatronik (Robot) Mühendisi oğulları Berk Güler, İstanbul’dan Emekli Öğretmen Fatma ve Cildiye Uzmanı Dr. Hayati Dönmez’in Avukat kızları Ceren Dönmez ile hayatını birleştirdi.
Güncel 06.06.2022, 19:48
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Genç çiftin Anitta Otel Balo Salonu’nda yapılan ve seçkin bir davetli topluluğunun katıldığı düğünlerinde, nikâhlarını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıydı.
ÇORUM HABER, Fatma-Hayati Dönmez ve Şefkat-Ali Güler çiftlerini kutlar, Ceren ile Berk’e ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi)
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