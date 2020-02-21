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Ceren Damar Şenel’in katiline ağırlaştırılmış müebbet verildi

Çorumlu Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülmesine ilişkin görülen davada, sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıl hapis cezası verildi.

Ceren Damar Şenel’in katiline ağırlaştırılmış müebbet verildi

Çorumlu Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülmesine ilişkin görülen davada, sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıl hapis cezası verildi.

21 Şubat 2020 Cuma 19:58
Ceren Damar Şenel’in katiline ağırlaştırılmış müebbet verildi

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Hasan İsmail Hikmet, Şenel’in aile yakınları, taraf avukatları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Davanın bir önceki celsesinde sanığın avukatı Çorumlu Vahit Bıçak, reddi hakim talebinde bulunmuştu. Mahkeme Başkanı, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nin avukatın reddi hakim talebinin reddine karar verdiğini bildirdi. Söz verilen Cumhuriyet Savcısı, 29 Kasım 2019’daki esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanığın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanığın avukatı Vahit Bıçak, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, “Ceren Damar Şenel’e adalet için buradayız, Hasan İsmail Hikmet’e adalet için buradayız. Sanık, bir kişiyi öldürmüştür. Bir kişiyi öldüren kişi, başka kişileri de öldürebilir. Sanık burada bir katliam yapmamıştır, seri cinayet de işlememiştir” ifadelerini kullandı.

“Seri cinayet” ve “duygusal ilişki” konuşmaları üzerine tartışmaların yaşandığı duruşmada sanık Hasan İsmail Hikmet, kendisinin kaçmadığını teslim olduğunu, yargılamanın her aşamasından pişman olduğunu ancak adil yargılandığını düşünmediğini dile getirerek “Adalet tecelli edecektir” ifadesini kullandı.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa “kamu görevlisini yaptığı görevi nedeniyle öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti. Cezada indirim uygulamayan mahkeme, sanığı, “ruhsatsız silah bulundurma” ve “silahla tehdit” suçlarından ayrıca 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Öte yandan dava öncesi Çorumlu akademisyen Şenel’in ailesi de Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak adalet beklediklerini dile getirmişti.

KESK ve Eğitim-Sen üyesi kadınlar da davaya katılım sağlayarak Şenel’in ailesine destek verdi.

(İHA)

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